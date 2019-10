Reisimine Nali või mitte?! Turistid maksavad inimestele, et nad täiuslike fotode jaoks tuvisid hirmutaksid Naisteleht , täna, 17:57 Jaga: M

Foto: Pixabay

Sotsiaalmeedia ajastul tundub, et puhkusest imelise pildi saamine on tähtsam kui puhkus ise. Kuna nõudlust on, siis Tai linnas Chiang Mais on loodud uus teenus.