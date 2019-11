Nimelt elab alates juunikuust Lanesboroughi hotellis Lilibet – imearmas kiisu, kes on tõenäoliselt kõige armsam töötaja, kes seal hotellis iial viibinud on, kirjutab Lonely Planet. Pole selge, kas Lilibethile on antud ka tööülesandeid või on tema ainus kohustus inimestele rõõmu tuua.