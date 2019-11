7 NÕUANNET: kuidas külmal ja pimedal ajal terve püsida 

Viirused võivad põhjustada nohu, kähedat kurku, palavikku, silmapõletikku, kõhulahtisust ja veel nii mõndagi terviseprobleemi. Kuna viirused levivad piisknakkusega, on nakatumine lihtne just siis, kui organismi kaitsemehhanism ehk immuunsüsteem on nõrk.

Kui immuunsüsteem on tugev, jaksab organism tõbede tekitajatega ise võidelda ja haigused ei pääse liiga tegema.