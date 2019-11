Kõige ilusam vanaema 

Kategoorias Classic pälvis krooni ja tiitli 49aastane Jana Haas. Tal on viis last, ta on tervisesportlane ja võtab osa ka maratonijooksust. Erilist tähelepanu pöörab kaunitar tervislikule toitumisele. Kõige ilusama vanaema tiitli pälvis 48aastane Svetlana Giterman. Ta tegeleb fitnessiga ja töötab sekretärina pealinna firmas. Tal on kolmeaastane lapselaps. Rahvalemmikuks valiti 52aastane Natalja Sahharova Tallinnast. Tiitlipärija kroonis mullune võitja Lilia Kozlova.