Hea tervise saladus lõpuks avastatud 

Hea tervise saladus on lahkus, kirjutab Delfi Naistekas. See mõjutab nii inimese vaimset kui ka füüsilist tervist. Kui inimene on siiralt lahke, aitab see rakutasandil vananemise vastu ja tänu sellele vabanevad kehas õnnehormoonid, mis teevad enesetunde paremaks.