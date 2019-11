Mida teha, kui sõbral löövad elutormid üle pea 

Hea sõber olla pole alati lihtne. Kuid vanad sõbrad on hindamatud ja tasub teada põhilisi oskusi, mille abil on võimalik head ja sooja sõprussuhet hoida. Eriti väärtuslikuks muutub nende toetav õlg siis, kui elus on parajasti raske aeg. Kuidas aga aidata depressiivset, enesessetõmbunud sõpra? Või vastupidi – mida ette võtta siis, kui sõbranna on muutunud üliemotsionaalseks, helistab pidevalt keset ööd ja räägib tundide kaupa vaid oma muredest?

„Vahel ikka läheb üks või teine sõbrasuhe keeruliseks,“ tõdeb psühholoog Kätlin Konstabel. „Tuleb ette pingeid ja lahendada ei oska. Aega ei ole, stressi seevastu palju. Netiajastul on esimene küsimus, et kas olete arusaamatusi lahendada püüdnud ikka päriselt silmast silma suheldes?“ soovitab Kätlin Konstabel.

„Kõigi natukegi keeruliste suhte- ja suhtlemisolukordade jaoks, kus teisest inimesest pisutki hoolitakse, soovitatakse ikka selgeksrääkimisi päriselus – virtuaalmaailmas ja konfliktses olukorras tajutakse teist negatiivsemalt. Võiks aru pidada, kui suurt rolli sõbrasuhete juures mängib internet. Mõni läheb netis kergesti teistega tülli, teine suudab ainult ekraani vahendusel oma südamelt asju rääkida. Ei ole õiget ega valet viisi või tundide arvu, kuidas tuleks netis suhelda – tähtis on ikka see, kas inimesed on rahul,“ nendib Konstabel.