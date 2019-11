Lugejakiri: milleks meile halloween?! 

„Ostsin ka halloween'iks koju maiustusi, et neid ootamatutele külalistele pakkuda. Õnneks nad ka tulid! Ostan ka mardipäevaks maiustusi või puuvilju, sest pean ka neid tähtpäevi olulisteks. Aga ei leia midagi halba, et Eestis on kõrvitsapüha populaarsust kogumas,“ leiab naine.

„Kes tahab, see tähistab. Mina tahan! Mul elavad sugulased USAs, mistõttu ma suisa tahangi kursis olla. Me suhtleme veebis ja vahetame kogemusi, emotsioone. Ka eelmisel aastal saatsin pilte, kuidas meie väikesed sugulased naabrite juures kostümeeritult käisid. Nemad saatsid vastu, kuidas nende tänaval kõik naabrid ühiselt kummitusteks, kõrvitsateks ja skelettideks kehastusid. Põnev kuulata ja vaadata, aga ega ma seetõttu nüüd riigivaenlane ole. Veebis liikudes jääb küll mulje, et halloween`i tähistades saab sinust suuremat sorti kurjategija. Jagatakse üleskutseid, aga põhjendust nagu pole. Miks peab midagi uut ja teistsugust niivõrd palju pelgama?! Tulge mõistusele! Kui koolis tähistatakse kardi- ja mardipäeva kõrval ka halloween`i, siis mis selles halba on? Mitte midagi! Ja vahelduseks rahvakalendrile ka midagi kirevamat ja särtsakamat proovida- pole ju hullu,“ leiab Meeli, et peaksime avatumad olema.