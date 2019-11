AVESTA | Praktilised õpetused igaks päevaks 

12. Kuu päeva algus 15.43

PÄEVA OLEMUS:

Päikese päeva valitsev tuul paneb õhu ringlema ja toob kaasa muutused. See on hea aeg infovahetuseks. Ära tänaseks midagi planeeri, sest päev on täis ootamatusi. Pigem juhindu intuitsioonist ja võta kõike kergelt. Päev annab võimaluse valida oma tee.

Kestev kuutsükli 11.päev kätkeb endas loomingulist energiat. Tegemist on kundalini energiaga ja kes oskab, sellel on võimalik seda energiat enese jaoks transformeerida, kuid sellega tuleb olla väga ettevaatlik. Kui oled midagi alustanud, siis vii see kindlasti ka lõpule. Ära alusta asju, mille lõpptulemust sa ette näha ei oska. Kell 15.43 algab jõu ja soosingu päev ja see päev on aldis inspiratsioonile.