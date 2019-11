Legendaarne taimetark Aili Paju: inimene vajab maarohtude toetust 

Loodusravitseja Aili (81) loengute ja kirjutistega on aastakümnete jooksul üles kasvanud mitu põlvkonda ravimtaimi tundvaid ning hindavaid inimesi. Et Aili raamatud suhtuvad loodusesse haruldase tunnetusega, on mõni tema teos lettidelt bestselleritena kadunud. Näiteks 16 aasta eest esimest korda ilmunud raamat «Kui taimed räägiksid», mille täiendustega kordustrükk jõudis äsja taas raamatupoodidesse.

Selles jagab arstiks õppinud ja Tartu ülikooli professorina töötanud naine oma pika arstipraksise jooksul kogunenud tervisenõuandeid ning ravitarkusi, kuid praktiliste raviomaduste kõrval tutvustab ta ka taimede tundeelu ja reaktsioone.