Tartu Seeniormeeste klubi liikmed kodus ei istu: "Mida rohkem tegevust on, seda parem on vorm!" 

«Aktiivne olek hoiab tervise korras, üheskoos saame nooruslikult vananeda,» muheleb Tartu Seeniormeeste klubi president Kalev Jahnson.

Tartu Seeniormeeste klubisse on koondunud üle 120 mehe vanuses 63–95. Kui 2001. aastal alustati, oli mehi vaid kuus. Võimalus suhelda ja heas seltskonnas aega veeta ongi Tartu linna pensionäride organisatsiooni Kodukotus juurde loodud meesteühendusele tuule tiibadesse puhunud. Et head seltskonda ja kehalist aktiivsust vajavad kõik eakad, korraldatakse üritusi teistelegi samalaadsetele ühendustele ning päevakeskustele. Tartu mehed on hinnatud ka üleriigiliste ettevõtmiste korraldajana.

Depressioonist pole juttugi