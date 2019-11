Air France’i lend tegi kummalise mobiili pärast hädamaandumise 

Mobiiltelefon leiti, kui lend oli õhus olnud umbes kaks tundi. Kui pardameeskond tegi kindlaks, et see ei kuulu ühelegi pardal olevale inimesele, tehti otsus maanduda Iirimaal Shannoni lennujaamas, kirjutab Travel and Leisure.

Telefon toimetati lennujaama, kus asjatundjad selle üle kontrollisid. Kui selgus, et see on siiski ohutu, anti telefon pardateenindajate kätte tagasi. Arvatakse, et selle unustas lennukisse mõni varasem reisija.