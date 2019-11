Paldiski: meelelahutuskohti on vähe, kuid meelelahutust on küllaga 

Hüüdlause „Puhka Eestis“ toob esimese hooga pähe väga erinevaid kujutluspilte päikeselisest Pärnu rannast lumiste suusaradadeni Otepääl. Aga paduvihmas ja kõledas tuules Paldiski? Ilmselt ei leidu inimest, kes sellisele mõttele tuleks. Aga kui kummalisel kombel peaks selline mõte siiski pähe tulema, siis mida Paldiskist leiab?

„Paldiski, see on saladuste linn,“ ütleb Paldiski ainsa muuseumi töötaja. Amandus Adamsoni muuseum pandi püsti selle kümnendi algul, kui lagastatud aiamajast sai väikseim püsimuuseum Harjumaal. Kui me laupäeval pool tundi enne maja sulgemist küsime, kas me olime täna ainsad külalised, jääb töötaja vastusega hätta, sest päeva algul teda kohal polnud, aga ilmselt küll. Külalisi ei satu Paldiskisse just väga tihti.