Lugejakiri: otsi internetist haud ja saada lähedastele küünal – liiga mugav ja hingetu?! 

„Kas on asi ainult minus või milles, aga milleks me peaksime saatma kulleriga lähedaste haudadele küünlaid, kui me ise kohale neid mälestama ja mäletama ei lähe? Milleks seda küünalt siis üldse sinna hauale vaja? Kas teistele näitamiseks? Ja kellele? Me võime ka kodus süüdata küünla ja lähedastele mõelda. Mina olen aru saanud, et kalmistule küünalt viiest on kogu see käik ja teekond mälestamine ja mäletamine. Mõtleme neile terve selle teekonna. Aga pangalingi abiga teenust ostes – see on ainult äri. Või raha eest mugavuse tarbimine,“ leiab Marin.

„Ma võiks ehk seda mõista veel juhul, kui tegu on lähedastega, kes elavad kaugel – suisa teisel mandril. Samas jälle- kas korra aastas ei teki võõrsil paremat palka teenides võimalust sõita kodumaale, et lähedaste hauad korda teha ja küünaldega katta?“

Marini sõnul on äriliselt ju isegi tegu hea plaaniga, sest kindlasti leidub neid, kes seda teenust erinevatel põhjustel vajavad. Kas see aga ka eetiliselt kõige õigem on...