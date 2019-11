Mees küsib: miks naine oma ekse sotsiaalmeedias piilub ja passib 

„Minu imestuseks ei varjanud ta seda üldse. Tema sõnul käib ja uudistab, et mis ta endised kallimad oma eluga teinud on. Näitas isegi mulle üht 15 aasta tagust kallimat. Ma veel kommenteerisin, et meenutab vangi. Ise oli ta aga silmnähtavalt elevil, kui jututas ja jagas teadmisi, kus ta eksmehed kõik tööl on, palju lapsi on jne. Ma sel õhtul lõin käega, aga hinges kripeldab ikka edasi. Miks ta neid mehi vahib? Ma ei käi ega mõtle neile naistele, kellega ma varem koos olen olnud. Isegi oma tütre emale pole mõelnud. Mis mul neist naistest, kes mu elust läinud on? Aga tema otsib ja leiab. Keelata kah ei saa. Aga pitsitab see tedamine. Teha ei oska midagi,“ uurib Meelis, et äkki võõrad naised oskavad teda selle murega aidata.