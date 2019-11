Lugejakiri: kas joodikjuhile piisab 500eurosest trahvist ja mõneks kuuks lubadeta jäämisest?! 

Mehe sõnul on ta ammu juba mõelnud, et millal see pauk ära käib.

„Ta ise rääkis kah mulle, et nüüd tuli sisi lõpuks karistus ära. Ise mõtlesin, et mis talle siis karistuseks määrati, aga seda kuuldes tõmbus mu nägu küll kõveraks. Taolise promilli eest määrati talle karistuseks 500 eurot trahvi ja jäeti kolmeks kuuks lubadest ilma. Lisaks kulus tal 150 eurot teda esindanud advokaadi jaoks. Ja see oligi kõik!“ ei suuda Kristjan ära imestada, kui väike karistus sellise joobe eest määrati.

„Seekord keegi viga ei saanud, ainult auto põrkekas kukkus ära, aga mis saab järgmine kord? See mees juba joomist ei jäta. Praegu on auto remondis ja käib jala või sõprade abiga, aga pärast lubade kehtivuse taastamist – ta istub jälle joobununa rooli. Ometigi sõidab ta meie kõigi keskel, mistõttu oleme me 3 kuu pärast jälle ohus, sest üks joodikjuht on teedel tagasi. Miks ei järgi me Eestis reeglit, et kehtiks nulltolerants. Ei mingit joobes sõitu ega andestamist sel teemal. Kui joobes juba otsustad rooli istuda, siis maksimaalne trahv ja load ära. Tõenäoliselt tuleks kasuks ka vanglas vee ja leiva peal oleks. Risk on liiga suur, et sellise rikkumise puhul järelandmisi teha,“ on mees veendunud.