Lugejakiri: võtab turtsuma, kui tööd või armastust otsivad kiisutupsu@ ja vallatuaadu@ 

„Üks kiisutupsu tuli meile tööle ja selgus, et muidu väga tore naine. Lai silmaring ja hea suhtleja. Kunagi julgesin temalt küsida, et millest taoline meiliaadress. Selgus, et oli kunagi koolis teinud. Ja valis nimeks oma kassile pandud hellitusnime. Ja kuna üks meil juba olemas, siis pole näinud vajadust uut teha ega kasutajanime muuta. Ma olevat olnud esimene, kes selle kohta küsis,“ selgitab Sandra.