IMELINE! Legendaarne teatripaar Viive Aamisepp ja Volli Käro on abielus olnud pool sajandit 

Viive (83) jättis lavaga hüvasti kümme aastat tagasi terviseprobleemide tõttu. Volli (78) on samuti pensionär, ent vabakutselisena on ta siiani ühes või teises lavaloos kaasa teinud. Hiljuti oli tal roll ka näiteks teleseriaalis «Pank».

Armastus tööpostil – just nii võib nende kahe kulgemist läbi aastate iseloomustada. Muide, 1970ndate alguses on nad ka samanimelise kultusfilmi aluseks olnud tükis «Töökaaslased» kandvates osades mänginud.