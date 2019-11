Kultuur AJALOOTUND | Täna aastal 1947 linastus Eesti esimene sõjajärgne film Silja Paavle , täna, 21:07 Jaga: M

Peategelase, botaanikaprofessor August Miilase osas Hugo Laur, tema naise Eva Miilase osas Aino Talvi. Foto: Sergei Ivanov (Filmiarhiivi kogust)

«Pärast tormi kajakad lendavad tagasi,» kõlas lääne agentide üsna eluline parool filmis «Elu tsitadellis». Tegu on Eesti NSV esimese täispika, seega ka Eesti esimese sõjajärgse eestikeelse mängufilmiga. See esilinastus 6.11.1947 kinos Helios. Põnev fakt on seegi, et järgmisest päevast hakkas kino kandma nime Oktoober.