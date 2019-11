Testid Lihasööjate üllatus: taimne kraam võib olla väga maitsev! Triin Raestik , eile, 06:00 Jaga: M

Bon Vegani ja Võšii vkusi viinerid ning vorstid Foto: Erki Parnaku

On kombeks arvata, et veganid söövad peamiselt porgandeid või äärmisel juhul mõnd maitsetut toorsalatit. Aga kas see ikka on nii? Naisteleht kutsus rahvusvahelise veganikuu puhul sõbrad kokku ja kattis 100% lihavaba lõunalaua. Laud oli lookas, valik kirju ja üllatusi jätkus!