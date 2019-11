MIS ON MIS? Parfüümil ja parfüümil on vahe 

Nõukogude ajal oli lihtne. Kui sul oli olemas lõhnaõli Nataša, polnud rohkem vajagi. Tänapäevane parfüümimaailm on märksa mitmekülgsem. Selles orienteerumisel tuleb appi Hyrvi juveeli- ja parfümeeriastuudio parfüümistilist Kai Laidla.

Massparfüümid

Need kõige tavalisemad, mida võib osta igast lõhnapoest.Masstoodanguna valmivaid parfüüme valmistatakse moedisainerite kaubamärkide alt ja neil on üks kindel eesmärk: pakkuda kaubamärgi loomingut soodsa ja kättesaadava toote kaudu ning tekitada nõnda isu ka ülejäänu vastu.Kuigi paljudele naistele masstoodang ei meeldi – kes see ikka tahab naabrinaise või kolleegiga sarnaselt lõhnata, on seesugused parfüümid siiski kõige enam levinud. Seda peamiselt taskukohase hinna ja kättesaadavuse tõttu.