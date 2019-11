Reisimine Kataris on nii kuum, et konditsioneerid paigaldati õue! Naisteleht , täna, 17:37 Jaga: M

Foto: Pixabay

Katar on üks maailma kõige kuumemaid riike, kus suvisel ajal on õues lausa 46 kraadi sooja. Kui oleme harjunud, et konditsioneerid on mõeldud hoidmaks jahedamat temperatuuri siseruumides, siis Kataris on neid paigaldatud isegi õue.