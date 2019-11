Kultuur LOE | Voogavate ridade lumm Helina Piip , 8. november 2019, 22:11 Jaga: M

Tatjana Tolstajat on Vene kirjanduses nimetatud Gogoli, Bulgakovi ja Nabokovi mantlipärijaks. Tema isapoolne vanaisa oli Aleksei Tolstoi, emapoolne luuletaja ja tõlkija Mihhail Lozinski. Raamatus on 17 jutustust, milles leidub tõesti vana head Vene kirjanduse vaimu – oodatakse, elatakse, süüakse, suved ja talved libisevad mööda. Kohati kui maagiline realism. Autor jälgib tihti lapsi ja tundlikke veidrikke, kelle peades asuvates maailmades on kõik võimalik. Lased sõnade poeesial ja lausete voolul end kanda, vahel unustad, millest üldse jutt, ja aeg voolab. Jutustused on tõlkinud Katrin Hallas.