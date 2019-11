HELENI BEEBIBLOGI | Lasin tarkusehamba eemaldada ja pidin paistes näoga kaamera ees olema 

Ma olen alati teadnud, et mul tuleb kõik need tarkusehambad suust ükskord välja koukida, kuna need ei mahu suhu ära. Tarkusehambad olid inimestel vajalikud minevikus tugeva toidu purustamiseks, kuid aja jooksul on toiduained pehmenenud, ning nüüd on evolutsioonis jäänud need lõualuus kõige tagumised hambad funktsioonita. Veelgi hullem - mõnel inimesel ei mahu hambad suhu ära, põhjustades lõikudes paksu pahandust.