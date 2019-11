Luksuslik, vallatu, uhke või silmapaistev pesu – soeta see internetipoest! 

Tihti peljatakse internetist pesu osta, aga tegelikkuses on lähemal vaatlusel sellel mitu plusspoolt. Näiteks on netipoes erinevate toodete ja mudelite ning nende suuruste valik väga suur (paljusid suurusi pole isegi kaupluses saadaval). Valdavatel juhtudel on ka hinnaeelis – eriti, kui tellimuse suurus ületab määra, millest alates on tasuta transport. Muide, registreerides end veebipoes Pesupood.eu püsikliendiks, saab püsivalt kõikidelt täishinnaga toodetelt 5% soodustust.

Pesu veebist ostmine kujuneb edukaks, kui enne sobiva pesu valimist ennast üle mõõta ja võrrelda mõõte suuruste tabeliga. Kui see tundub liiga keeruline, siis alati saab Pesupood.eu-le kirjutada ja küsida nõu.

Veebipoes Pesupood.eu on valik tõeliselt lai. Naiste pesu leiab igale maitsele ning erinevad brändid täiendavad teineteist. Näiteks PariPari brändi pesu on naisele, kes armastab ajatut klassikat, Gorteksi pesu daamile, kes eelistab värve ja mustreid. Stiilset ja uhket valikut pakub Guessi pesu, luksusearmastajatele on ideaalne Sugar Skin (mille tooted toovad tõelise vau-efekti) ning rahvusvahelise eduga Gisela pakub innovatiivset pesu, mis sobib nii igapäevaseks kandmiseks kui ka pidulikeks üritusteks. Eriti popid on Gisela vormivad bodyd ja erinevad püksid.

Teisisõnu on brändid väga hoolikalt valitud ning suurepärase hinna- ja kvaliteedisuhtega.

Kingituseks sobivad kõik tooted, mis veebipoes Pesupood.eu saadaval on. Küll aga on eriti ideaalne kinkida kaunis pesukomplekt, luksuslik hommikumantel või hoopistükkis vallatu pesu. Brändilt Belveris on pakkuda väga maitsekat vallatut pesu, mida kaunistavad Swarowski kristallid. Naisele on kindla peale minek ka öösärk.

Pesupood.eu pole jätnud unarusse ka mehi – valikus on aluspesu brändidelt Guess, Rössli ja Happy Socks. Samuti on saadaval ka e-kinkekaardid.

Muide, Pesupood.eu on ideaalne valik ka härrale, kes tahaks oma kaasat kauni pesuga üllatada, kuid kaubanduskeskuste pesupoes ei tihka ringi vaadata. Internetist pesu tellides ei pea millegi pärast muretsema! Muidugi on siinkohal soovitatav naise pesusahtlis veidi luuret teha ja märkida üles, mis suurusi ta kannab.