Appi! Mu mees flirdib Facebookis võõraste naistega 

„Tegelikult on ju tore, kui inimesed üksteisele tunnustavat tagasisidet annavad, komplimente teevad ja häid sõnu ütlevad. Kõik sõltub ju piiridest. Kui aeg-ajalt kellelegi siirast tunnustust jagad, on see inimlik, hooliv ja tore. Seda võiks meie eludes rohkemgi olla,“ mõtiskleb pereterapeut ja holistiline terapeut Katrin Saali Saul. „Kui teed aga teisele inimesele komplimente ja tunned, et need sõnumid erutavad sind ennastki, siis paratamatult peab arvestama tõsiasjaga, et niimoodi see emotsionaalne suhe ju tekibki. Virtuaalmaailmas tekivad emotsionaalsed suhted eriti kiiresti. Põnev on ju! Põnevus kütab fantaasiat üles. Vähemalt ühes sageda virtuaalsuhtlemise osapooles, kes hakkab janunema uusi suhteid,“ kirjeldab Saul.