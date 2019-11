Kultuur KULTUURILEMMIKUD | Vaata, millist filmi sooviks näitleja Rita Rätsepp näha Oscari võitjana! Helina Piip , täna, 19:55 Jaga: M

Rita Rätsepp Foto: Daisy Lappard

Suurepärane filmJames Gray «Tähtede poole» meeldis väga. Minu jaoks pole see aga üldse mingi kosmose- või ulmefilm, vaid hoopis meie sisekosmosest rääkiv psühhoanalüütiline linateos. See kaugustesse minek on just hoopis iseenda sügavusse süüvimine. Ka isast lahti laskmise teema on Brad Pittil väga hästi mängitud. Tõesti loodan, et ta saab Oscari. Üliandekas näitleja, kes ajaga üha küpsemaks kasvab.Film algas plahvatuste ja probleemidega meie enda sees. Vastuste leidmiseks tuleb minna väga kaugele – oma juurte juurde. Lasta lahti see, mis kunagi oli, see ära lahendada ja saada kaitsekilp. Hästi kerge tundega tulin kinost, justkui hõljusin. Oleks kui puhastustules käinud.