See USA linna maksab 10 000 dollarit inimestele, kes sinna kolivad! 

Teist aastat järjest toimub talendiotsingute programm Tulsa Remote ehk Tulsa eemalt, mille kaudu valitakse välja andekad inimesed, kellel on võimalik kaugtööd teha. Projekt toob need inimesed Tulsasse elama ja toetab neid 10 000 dollariga, kirjutab Travel and Leisure.