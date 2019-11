AINULT ÕHTULEHES! Sass Henno ja Helen Variku suhtesaade: me ei tea, mida me teeme 

“Ma tegelikult ei tea, mida me täpselt teeme, aga mul on sisetunne, et hakkame rääkima asjadest, millest suhete puhul piisavalt ei räägita. Need on asjad, millest ma pool elu pole isegi mõelda osanud. Või julgenud,” lisab Sass Henno.

“See saade on meie mõlema jaoks täiesti uus kogemus, aga meie eesmärk on eelkõige jagada inimestega oma mõttekäike lootuses, et neid on huvitav kuulata. Sealjuures oleks aga suureks boonuseks see, kui meie arutelud panevad inimesi tõstatud teemasid ka teistsuguse nurga alt nägema. Inimene on küll sotsiaalne olend, aga ladusate suhete loomine on üks pideva õppimise teekond. Loodame, et Relationshit podcast aitab selles suhtlemise hägus natukenegi selgemale rajale jõuda,” kommenteerib Relationshit podcasti autor Helen Varik.