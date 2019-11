Turist visati lennukist pähkliallergia tõttu välja

Meleri oli lendamas Buenos Airesest Tšiili piiri äärde Esqueli, mille vahemaa on ligi 1900 kilomeetrit, kirjutab Daily Mail. Märgates, et lennul serveeritakse snäkkidena pähkleid, andis Meleri töötajatele teada oma pähkliallergiast. Olnuks loomulik (ja Meleri kogemuse järgi varasemalt ka nii on olnud), et pähklite serveerimine oleks lõpetatud. Seda ei tehtud. Hoopis reisijal paluti lennukist lahkuda.