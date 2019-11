Lugejakiri: miks müüakse kõrbenud pirukaid? 

„Kui ma ostan valmistoodangut, siis ikka selle mõttega, et maitsvat saiakest süüa. Sugugi ei taha maksta toote eest, mil kärsakas küljes. Miks müüakse kõrbenud pirukaid? Olen pagariletis ka teenindajale ka korra öelnud, aga sain ise sisuliselt pragada. Ta väitis, et nemad teevad täpselt pakil antud temperatuuri ja ajaga, mistõttu kõik peaks nagu klappima,“ kirjutab naine.

„Aga ei klapi. Täitsa mööda on. Ma kahtlustan, et ma pole ainus, kes sellise probleemi ees seisab, aga info jääbki sinna pagarite juurde ja letti. Ise pole kah tänaseni mõelnud, et võiks infoletti või e-kirja teel oma muret kurta. Ega ma ei tahagi, et keegi karistada saaks, aga tahaks mõnusaid ja pehmeid pirukaid osta,“ loodab Jana pirukaäris taas õiged võtted au sisse tuua.