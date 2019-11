Mine muuseumi või kinno ehk Selle nädala kultuuriuudised 

Kui oled vanema kunsti austaja, kõnetab sind kindlasti Kadrioru kunstimuuseumi värske näitus «Ars academica. Tartu Ülikooli kunstikogu». See esitleb töid alma mater’i kunstikogust, mis on kujunenud enam kui kahesaja aasta jooksul, kuid ülevaatenäitust polegi varem tehtud. Mõistagi pole siin kaugeltki kõik tööd, sest kogus on ligi 45 000 teost.

Näituse juhatab sisse Enn Põldroosi seinapannoo «Universitas Tartuensis», mille kinkis ülikoolile ENSV kultuuriministeerium. Sellel on kujutatud ülikooli professoreid ja tudengeid eri aegadest. Ent kunstitöödega on esindatud ka Albrecht Dürer, Adriaen van Ostade jt. Üllatuslikult on ühes kuldraamis ka kirjanik Johann Wolfgang von Goethe akvarell aastast 1787.