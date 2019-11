Inimesed Töötervishoiuarst Evelin Ilves: kui töö tegi haigeks, ärge kellegi käsul ühelegi avaldusele alla kirjutage Helle Rudi , täna, 06:00 Jaga: M

GALERII

Evelin Ilves Foto: Stanislav Moshkov

«Olen paaril korral lasknud tööl endale rängalt liiga teha, aga olen sellest kõvasti õppinud. Nüüd on minu kord abivajajaid aidata,» ütleb neli aastat kestvas residentuuris töötervishoiule keskenduv Evelin Ilves.Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb armastus.» Nii kõlab üks tuntumaid tsitaate Eesti kirjandusloos. Seda mõttekäiku teavad peast isegi need, kes pole vaevunud kirjanik Anton Hansen Tammsaare loominguga süvitsi tutvuda. Keeruline öelda, kas põhjuseks on eestlaste kuulus töökus või see, et tsitaadi lõpp ei kinnistunud sama tugevalt ajaloolisesse mällu. Aga on karm tõde, et tööga seotud tervisehädad muutuvad aasta-aastalt aina suuremaks mureks. «Mind on tervis alati rohkem huvitanud kui haigused,» põhjendab Evelin (51), miks ta just töötervishoiu valis. Ja meditsiinis on see üks väheseid valdkondi, kus rõhk pannakse ennetusele, mitte ravile. Teisalt nõudis Eesti hüpe sotsialismist nn kauboikapitalismi kõvasti lõivu. «Esimene ešelon on surnud – ja liiga vara. Viimane aeg o