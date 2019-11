Näosaate Marianne Leibur: tuttav veel mitte, tuttavam küll 

ÜLIHEA ÕPPETUND: «Näosaatesse kandideeris üle 500 huvilise. Juba teadmine, et mind üheks osalejaks valiti, andis hoogu juurde. Tõesti – see on olnud väga õpetlik, lõbus ja väljakutsuv kogemus,» ütleb Marianne. Foto: Martin Ahven