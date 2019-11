Õnnekoolitaja Kaidi Karilaid: asjad, mida teed, oled, omad ja usud, määravad, kas oled õnnelik või mitte 

Kaidi (49) saabub hallil sügispäeval kohvikusse särava ja energilisena. Naine on enda sõnul väga õnnelik ja inspireerib ka teisi seda olema. Võtmesõna on lihtne: tuleb iseend teadvustada, teha asju, mis sulle tõeliselt korda lähevad – ja elada hetkes.

Kaidi otsustas nii teha. Enne seda sammu oli naine abielus, kahe poja ema ning juhtis 17 aastat suures rahvusvahelises korporatsioonis üheksat ettevõtet. Tema käe all töötas üle 5000 alluva ja tema ise sai eduka ülemusena kõrget palka. Pealtnäha paistis kõik justkui suurepärane, kuid ometi polnud ta õnnelik. «Ma olin kogu elu otsinud midagi sellist, mis ei sunniks mind tööl käima ja arvete maksmiseks raha teenima. Üritasin pidevalt sobituda mudelisse, mida ühiskond mult nõudis. Ent ikkagi tundus mulle – elus peab miskit veel olema.»