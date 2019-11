Testid NAISTELEHT TESTIB | Mis kõrs sobib ühekordse plastkõrre asemele? Helle Rudi , täna, 19:55 Jaga: M

GALERII

Kõrred Foto: Erki Parnaku

Ühekordsed plastkõrred on varsti ajalugu, sest Euroopa Liidus on need aastast 2021 keelatud. Kuid millega siis lapsed tulevikus oma jäätisekokteile luristavad? Või mis saab muhedatest kokteilipidudest? Õnneks on plastkõrtel ka omajagu alternatiive, mida seekord testisimegi.