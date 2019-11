Hoiatussõnumeid ei anta kunagi nalja pärast ehk Kas oled talvetormideks valmis? 

Sirle Peterkopf (29) elab Rõuge vallas kaheteistkümne korteriga majas. Hiljutist sügistormi meenutades tõdeb naine, et tema päästeameti antud tormihoiatust ise ei märganud. Kuulis vaid möödaminnes, kui külla tulnud meheõde selle Facebookist avastas ja ette luges. «Lasin jutu ühest kõrvast sisse, teisest välja,» tunnistab kolme- ja viieaastase poisi ema. Ja lisab, et ei võtnud tõsiselt hoiatust ka neil hetkedel, kui elekter mitu korda järjest korraks ära kadus. See tuli ju kohe tagasi. Olukorra tõsidust taipas naine siis, kui elekter juba mitu tundi ära oli. Lõpuks püüdis ta päästa, mida veel päästa andis. Järgmisel korral kavatseb Sirle tormihoiatusse kindlasti tõsiselt suhtuda. «Toitu on meil kodus alati vähemalt nii palju, et nädal ja rohkemgi vastu peaks. Ent kindlasti varun vett.» Elektri kadumine päevadeks pani pere mõtlema ka generaatori soetamisele.