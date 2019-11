Inimesed Võrumaa mehed valmistavad ainulaadsed pitsilised küünlad Silja Paavle , täna, 06:00 Jaga: M

PILKUPÜÜDEV PITS: Et taimsel steariinil on teiste vahadega võrreldes kõrgem sulamis- ja hangumistemperatuur, hangub küünla välispinnal olev vaha enne, kui see jõuab küünla sisse voolata. Foto: Silja Paavle

«Kus teil need ilusad pitsilised küünlad on?» küsib Kaabsoo küünlakoja poodi sisse põiganud õhevil ja rõõmus proua. Jutud omapärastest küünaldest võtavad maad üha suurema hooga.