Lugejakiri: poes ei näe enam lugeda, mis müügil on 

Kersti sõnul on ta varem vihastanud, kui mõnele tootele pole üldse emakeelset juhendit lisatud, aga seekord oli asi teistpidi. Nüüd ajab teda vihale see, et poes ei näe enam üldse lugeda, mis müügil on.

„Eestikeelne juhend oli küll olemas, aga see kiri oli lihtsalt niivõrd pisike. Lausa loetamatu! Ka mu teismelised lapsed ei näinud seda hästi. Pärast pikka pingutust olid nad selleks ikkagi suutelised. Aga mida peaks tegema inimene, kel silmadega mõni probleem on? Või lihtsalt eakam ostja? Miks toodetele eestikeelne tekst niivõrd väiksena lisatakse... See ei ole normaalne! Igasugu muud jama suudetakse suuremalt pakile paigutada, aga vajalik juhend mõistetavas keeles puudub. Õigemini – see on küll olemas, aga loetamatu!“

Kersti sõnul peaks tarbijakaitse ka taolisi rikkumisi jälgima ja ettekirjutusi tegema.

„Sellised tooted ei tohiks müügile jõuda. Kui on ikkagi huvi äri ajada, siis tuleks loogiliselt mõelda ja pingutada, et klient saaks tootega tutvuda. Ma pean ju kliendina mõistma, mida ma ostan. Paljude toodete puhul ka seda, kuidas seda tarvitada,“ on Kersti veendunud.