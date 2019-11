Lugejakiri: laps loopis haiglas nõud kildudeks 

„Võtsime kohvi ja salati. Sõbrannal oli laps kaasas, kes sai mahla ja võileiva. Alguses oli tal lapsega päris korralik kemplemine, sest poiss oli midagi palju ebatervislikumat oma lõunaeineks plaaninud. Ma ei pööranud sellele tähelepanu, sest eks lapsed ikka taha magusat ja nänni tarbida. Mulle näis, et asi laabus, kui me lauda istuma saime, aga eksisin,“ kirjutab Maiken.

Naine uuris sõbrannalt, et mis lapsel viga, kuid vastuseks said vaid hädise vabanduse, et 12aastased ongi tänapäeval kõik sellised.

„Minu lapsed on nooremad, aga nemad küll endale taolist käitumist lubada ei julgeks. Kui alguses sõbranna üritas last keelata, siis peagi hääbus ka see. Ta üritas minuga rääkida, et lapsest mitte üldse välja teha. Aga mida tegi laps? No laps üritas järjest julmemate võtetega ema tähelepanu võita. Ma ei tundnud enam oma sõbrannat ära! Miks ta lapsel niimoodi käituda lasi? Miks ta midagi ei teinud, ainult eiras?!“