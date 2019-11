Ettevaatust, petuskeem! Välismaal varastatud telefonile tehakse hiiglaslik arve 

Kiirus mängib selliste pettuste korral võtmerolli. Mida kiiremini pöörduda politseisse ja oma teleoperaatori poole, seda vähem kahju jõuavad petturid tekitada. Politseis fikseeritakse nii SIM-kaardi kui telefoni vargus ning see on edaspidises juurdluses ka indikaatoriks, et klient ei ole ise kõnesid teinud, sest ta telefon on varastatud. Politseist saab selle kohta ka tõestuse.