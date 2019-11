IMETLE! Hõbenõela auhinnaga pärjatud Eve Hansoni sügistalvine kollektsioon ühendab endas teadmised ja teadlikkuse   

Nii, nagu on must-toonekurg haruldane meie looduses, on keeruline leida moemaastikul rõivaid, mis mõjuks ühtaegu lähedase ja kättesaadava ning erilise ja eksklusiivsena. Eve Hansoni piire paisutav minimalism on loodud selle tühimiku täitmiseks. Lihtsate baasesemete kõrval on kollektsiooni pilgupüüdjaiks efektsed ja ainulaadsed rõivad, mille loomiseks on kasutatud keerukamaid lõikeid, drapeerimist või spetsiaalselt kollektsiooni jaoks valminud graafikat.