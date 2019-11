Roseni Torn pakub eksklusiivseid peoruume Tallinna südalinnas 

Kui Tallinnas Linnahalli poolt Viru ringi suunas jalutada, siis hakkab kindlasti silma soliidne paekivist hoone aadressil Mere pst 6. See hoone on ehitatud juba 1876. aastal piiritusvabriku jaoks. Mööduja ei pruugi aga teada tõika, et see väärika ajalooga hoone, kus on tänapäeval leidnud koha mitmed teenindus-, toitlustus- ja vaba aja veetmise asutused, peidab oma tornis veel hubast ning kaasaegset peo- ja seminariruumi.

Roseni Torni peo- ja seminariruumi peamisteks eelisteks on suurepärane asukoht, akendest avanev imeline vaade ja seegi, et rentides ühe ruumi saab tegelikult kaks. Nimelt võib kahele korrusele laotunud ruumi tinglikult jagada seminari- ja peosaaliks ning ärklikorruse hubaseks sohvabaariks, kus on mõnus pehmetel diivanitel lõõgastuda. Kindlasti on lisaväärtuseks ka see, et Roseni Torni külalistele on maja taga asuvas parklas tasuta parkimise võimalus.