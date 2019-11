Maxima avalik kiri Evelin Ilvesele: te halvustasite meie töötajaid, see ei tee teile au 

Avaldame kirja täismahus:

Samal teemal Lugejakiri Töötervishoiuarst Evelin Ilves: kui töö tegi haigeks, ärge kellegi käsul ühelegi avaldusele alla kirjutage "Maxima Eesti personalijuhina tunnustan teid, et olete arstina valinud töötervishoiu valdkonna. Nii nagu Tammsaare ajal, on ka tänasel päeval suur osa inimeste haigustest põhjustatud kas füüsilisest tööst, nagu näiteks tänapäeval ehitajad või siis ühetaolisest tööst nagu seda teevad kõik, kelle töö on seotud istumisega ja ühetaoliste liigutuste tegemisega – autojuhid, kassapidajad, arvutiga töötavad spetsialistid jne.

Kuid leian, et peale kahte kuud töötamist töötervishoiuarstina teha nii suuri üldistusi ja tuua näiteks mingit konkreetset ettevõtet või ametit nii nagu teie seda tegite, ei tee teie professionaalsusele au.

Teie lausest „Piisab pilgust ehitusele või Maximasse. Kohe on näha, kus töö käib ilmselgelt üle jõu või puudub igasugune ohutus. Keegi ei julge midagi öelda, sest kõik kardavad töökoha pärast.“ Mille põhjal te teete järelduse, et Maximas töötamine käib inimestele üle jõu? Ja kust pärineb teie info, et Maxima inimesed kardavad oma töökoha pärast?

Maxima on Eesti suurim eraettevõte, kus töötab 3700 inimest ning meil on kokku 209 erinevat ametikohta. Kas teile ei tundu, et ühest pilgust paarile töötajale on nii põhjapaneva järelduse tegemine solvav ülejäänutele 3698 Maxima töötajale?

Maxima ei ole ainus jaekaubandusettevõte, kellel on keeruline leida oma kauplustesse rõõmsaid, säravaid, nooruslike klienditeenindajaid, seda osaliselt ka selle pärast, et meie ühiskond tegelikult halvustab klienditeenindaja tööd kui niisugust. Seda tegite ka teie oma intervjuus, kas siis tahtlikult või tahtmatult.

Samas teeb Maxima pidevalt tööd, et luua oma inimestele paremaid töötingimusi – renoveerime oma kauplusi ja ehitame uusi, näiteks sellel aastal investeerime 8 miljonit eurot, et luua paremaid tingimusi nii ostjatele kui ka oma töötajatele. Pakume kaupluste töötajatele iga päeva tasuta lõunat, meil on väga head partnerite pakkumised töötajatele just oma tööst väsimuse väljapuhkamiseks, aga ka lastega ühiselt aja veetmiseks. Lisaks pakume väljastpoolt Tallinna tööle käivatele töötajatele kortereid Maxima poolt renditud külalismajas. Kontoritöötajatel on talveperioodil pidevalt kättesaadavad immuunsüsteemi turgutavad puu- ja juurviljad ning mesi. Kontoritöötajate töö- ja olmetingimuste parandamiseks oleme aastavahetusel kolimas uutesse kaasaegsetesse ruumidesse.