Reisimine Horvaatia võitleb ületurismi vastu: rohkem restorane avada ei tohi! Naisteleht , täna, 17:52

Dubrovnik Foto: Pixabay

Horvaatia on mõnda aega pistnud rinda liigse turismiga – üks suurimaid kannatajaid suure turistihulga all on kuurortlinn Dubrovnik.