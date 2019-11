Airbnb plaanib järgmise aasta detsembriks kõik oma majutuskohad üle kontrollida 

Lonely Planet kirjutab, et kontrollimisel on kaks peamist eesmärki: klientide ohutus ja majutuskohtade kvaliteet. Kindlaks tahetakse teha, kas majutuskohtade aadressid, pildid ja omaniku informatsioon vastavad ikka tõele.

Airbnb üks loojatest, Brian Chesky, tõi välja, et see on kõige olulisem muudatus, mille ettevõte on 11 aasta jooksul läbi viinud.