Sitsiilia väikelinn müüb maju ühe euro eest! 

Cammarata on viimastel aastatel hädas olnud väheneva rahvaarvuga, sest noored lähevad suurtesse linnadesse õnne otsima, kirjutab Lonely Planet. Niisiis veenab linnapea Vincenzo Giambrone suurlinnadesse kolinud majaomanikke andma oma majad ära tasuta – et nendesse saaksid kolida uued inimesed. Muidu on linn tema hinnangul paarikümne aasta pärast välja surnud.