Kas Rooma üks kuulsamaid kohvikuid suletakse? 

Antico Caffé Grecot on aja jooksul külastanud palju kuulsaid inimesi – alustades Goethest ning lõpetades Elizabeth Taylori ja printsess Dianaga, kirjutab Lonely Planet. Nüüd on aga oht, et kohviku aeg saab ümber. Nimelt ei ole kohviku juhtkond ning maja omanikud uue rendihinna osas kokkuleppele jõudnud.