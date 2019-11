Turistid leidsid Vietnamis järjekordse koha, kus end ohtu seada 

Et õnnetusi vältida, otsustati sulgeda kõik tänaval asuvad illegaalsed kohvikud, kirjutab Lonely Planet. Aga turistid ei jäänud norutama – nüüdseks on Vietnamis leitud uus koht, kus raudteel poseerida. Selleks on Long Bieni sild, mis valmis 1902. aastal.