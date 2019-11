Suhted RELATIONSHIT | Sass Henno ja Helen Variku suhtesaade: suhtlusvead, mis avalduvad alguses Toimetas Triinu Laan , täna, 15:33 Jaga: M

Foto: Helen Varik

Sass Henno ja Helen Variku suhteküsimuste podcasti "Relationshit" seekordseks teemaks on tutvumine ja algused. Lisaks käsitletakse nõuandeid, kuidas meeldivale inimesele läheneda lugupidavalt ja viisakalt, vältimaks seda, et läheneja muutub Instagrami kasutaja ‘seepoleokei’ postituse vääriliseks.Mõned soovitused, millest saates lähemalt räägitakse:1. Ole viisakas ja vestluskaaslase suhtes lugupidav2. Tunne huvi ja süvene sellesse, mida teine inimene räägib3. Ära karda eristuda4. Uuri välja, mida teine inimene tegelikult vajab5. Aktsepteeri, et sulle võidakse öelda “ei"