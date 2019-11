Lugejakiri: lõin dieedile käega ja pugisin autoroolis juusturulli 

„Ülekilosid on, aga tajusin, et pole mõtet oma vaimu ja keha viimase piirini piinata. Lõunaks oli meil kontoris täna supp. Mu kõht jäi tühjaks! Lihtsalt karjus näljast! Nii kihutasin teel koju ka poest läbi. Vaatasin porgandeid ja saiakesi. Miskit minus lõi asja lihtsalt paika- ei mingeid porgandeid. Haarasin paki juusturulle. Ja ma ei sõitnud nendega koju! Otsustasin, et aitab dieedist,“ selgitab Anna, et senine piiramine pole mingit suurt kasu toonud. Kümneid aastaid dieete on Anna sõnul teda vaimselt väsitanud ja tüüdanud.